Российская сторона направила предложение генеральному консульству Азербайджана в Санкт-Петербурге занять помещения генконсульства Румынии, прекратившего работу месяц назад, сообщил «Интерфаксу» генеральный директор «Инпредсервиса» Владимир Запевалов.

Румынское генконсульство находилось в доме 4 на Гороховой улице.

«Мы уже предложили им (азербайджанской стороне – ред.) помещения бывшего консульства Румынии, вчера подписал официальное письмо», — сказал Запевалов.

В случае положительного ответа помещения на Гороховой улице отремонтируют, после чего передадут Азербайджану.

Запевалов отметил, что ранее азербайджанская сторона обращалась с заявкой на новое помещение для генконсульства в Петербурге. В качестве варианта ей предложили здание бывшего генконсульства Болгарии в Саперном переулке, однако оно не подошло по площади.

В настоящее время генконсульство Азербайджана размещается на 2-й Советской улице.