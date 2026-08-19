В Армении планируют направлять женщин-военнослужащих на боевые позиции для укрепления порядка в воинских частях. Об этом сообщает газета «Грапарак» со ссылкой на публикацию министра обороны страны Сурена Папикяна.

Причиной такого решения стало заметное увеличение числа смертей военнослужащих, не связанных непосредственно с боевыми действиями. Как пишет издание, в ряде случаев речь идет об убийствах или доведении военнослужащих до суицида. Подобные происшествия происходят на фоне недостатков в организации службы командным составом, отмечает газета

«На позициях между военнослужащими возникают конфликты из-за бытовых ситуаций: например, солдаты могут материться друг на друга из-за засыпания на позициях, после чего перепалки перерастают в драки и заканчиваются гибелью военнослужащих», — говорится в публикации.

Для стабилизации ситуации ряд высокопоставленных офицеров направили на государственную границу сроком на один-два месяца. Кроме того, Папикян сообщил о системной работе в армии по предупреждению нарушений воинской дисциплины и уставного порядка.

В воинские части, несущие дежурство, планируется направить специальные офицерские группы. Они будут заниматься повышением эффективности организации внутренней службы.