Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о раскрытии схемы легализации 150 млн гривен (около $3,35 млн), которые, по версии следствия, предназначались для внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас», экс-министра Германа Галущенко.

НАБУ и САП обнародовали записи разговоров участников схемы. На них обсуждаются перевод и распределение средств через государственный банк, использование подконтрольных компаний, а также способы обхода финансового мониторинга.

По данным следствия, в схеме могли участвовать заместитель руководителя Офиса президента Украины, бывший народный депутат, председатель правления государственного банка, глава наблюдательного совета и другие лица.

Как утверждают следователи, участники обсуждали возможность установления контроля над банком и привлечения его руководства к проведению необходимых финансовых операций.

На отдельных записях также обсуждается влияние на государственные органы и формирование подконтрольного кадрового резерва.

Значительная часть разговоров, обнародованных НАБУ и САП, касается внесения 150 млн гривен залога. Фигуранты обсуждают проведение средств через подконтрольные компании, их разделение на несколько траншей и способы избежать контроля со стороны системы финансового мониторинга.

Согласно материалам следствия, первый транш составил 50 млн гривен. Из этой суммы 15 млн гривен, как утверждается, получил доверенный человек бывшего депутата, а еще 35 млн были переданы в так называемый конвертационный центр.

Позже, по данным следствия, был доставлен еще один транш в размере 10 млн гривен.

Следующий транш составил 70 млн гривен. Из него 20 млн гривен, по версии следствия, получил доверенный человек, а 50 млн были переданы в так называемую «прачечную».

Последние 20 млн гривен, как утверждается, также провели по аналогичной схеме.

Следствие продолжает устанавливать всех участников и обстоятельства возможного отмывания средств.

10:36 Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят следственные действия в отношении сотрудников Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщили в НАБУ, ведомства проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации, которую, по версии следствия, возглавляли действующий и бывший народные депутаты Украины.

В организации также могли участвовать чиновники Офиса президента и другие лица.

По имеющейся информации, обыски проходят, в частности, у заместителя главы ОП Ирины Мудрой.