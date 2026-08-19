Очередная партия российской пшеницы отправлена в Армению транзитом через территорию Азербайджана, сообщают в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Состав из 26 вагонов с 1 820 тоннами зерна отправился в среду со станции Баладжары.

С учетом этой поставки общий объем пшеницы, доставленной из России в Армению через Азербайджан, достиг около 43 тыс. тонн.

В целом по этому маршруту из России в Армению было направлено около 9 тыс. тонн удобрений, 1 136 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1 114 тонн угля и 67 тонн древесины.

В обратном направлении из Азербайджана в Армению экспортировано около 15 тыс. тонн дизельного топлива, а также около 5 тыс. тонн бензина АИ-92 и АИ-95.