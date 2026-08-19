Министерства обороны Азербайджана и Казахстана провели штабные переговоры, в ходе которых стороны обсудили перспективы развития военного сотрудничества. Об этом сообщили в азербайджанском оборонном ведомстве.

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана состоялось обсуждение текущего состояния двусторонних военных связей и перспектив их дальнейшего развития. Стороны также обменялись мнениями по ряду других вопросов.

В ходе встречи был рассмотрен проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2027 год. Кроме того, участники переговоров ответили на вопросы, представляющие взаимный интерес.