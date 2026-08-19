Пекин считает соблюдение принципа «одного Китая» правильным решением и заявляет о неизменной приверженности ему со стороны международного сообщества, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Линь Цзянь сделал это заявление на очередном брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о недавних высказываниях премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима по вопросу Тайваня в интервью телеканалу Al Jazeera.

Представитель МИД КНР отметил, что китайская сторона высоко оценивает позицию Ибрагима.

«В мире существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», – сказал Линь Цзянь, добавив, что воссоединение Китая – это «неудержимая историческая тенденция».

Ранее Ибрагим в интервью заявил, что считает «Тайвань частью Китая, и точка». «Существует только один Китай. И все это признают», – отметил малайзийский премьер.

Комментируя заявление Китая о сохранении за собой права применить силу в случае невозможности мирного воссоединения, Ибрагим провел параллель с возможным отделением части территории Малайзии.

Он заявил, что в такой ситуации власти страны были бы обязаны обеспечить территориальную целостность государства. По словам премьера, руководство Малайзии было бы готово применить силу, поскольку в противном случае страна могла бы распасться на части.