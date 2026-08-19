Международные авиаперелеты могут подорожать на 10% в 2027 году, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, говорится в аналитическом докладе Tourism Economics.

Ожидается, что наиболее заметный рост стоимости авиаперелетов придется на конец 2026 года. Если перебои с поставками сохранятся, в 2027 году цены могут вырасти еще сильнее – до 10%.

Аналитики отмечают, что нарушение экспорта энергоресурсов через Ормузский пролив существенно повлияло на стоимость нефти и авиационного топлива. При этом авиатопливо подорожало значительно сильнее сырой нефти на фоне рекордной маржи нефтепереработки, а также опасений по поводу его хранения и стабильности поставок.

Даже при относительно благоприятном сценарии средние мировые цены на авиабилеты в 2026 году могут оказаться на 5–10% выше уровня, который прогнозировался до начала конфликта, говорится в докладе.

Точные последствия роста цен на топливо оценить пока сложно, поскольку увеличение издержек авиакомпаний, как правило, отражается на стоимости билетов с некоторой задержкой. Это связано, в частности, с практикой хеджирования и предварительным бронированием авиарейсов.