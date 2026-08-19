Кабинет министров Египта опроверг сообщения о нарушениях требований ядерной безопасности на строящейся при участии российской госкорпорации «Росатом» АЭС «Эль-Дабаа» на западе страны, сообщает TRT.

«Распространенные утверждения представляют собой неточную и неадекватную картину», — говорится в заявлении.

В египетском кабмине также отвергли утверждения о «дефектах строительства», подчеркнув, что проект реализуется в соответствии с «самыми высокими международными стандартами ядерной безопасности и защиты».

«Росатом», со своей стороны, заявил, что распространенные в СМИ утверждения не прошли предусмотренные проектом процедуры проверки.

«Ни одно из утверждений в сообщении не было проверено в рамках договорных, технических или инспекционных процедур, предусмотренных проектом», — заявила российская госкорпорация.

Ранее Politico сообщило о нарушениях, выявленных египетскими властями при строительстве АЭС «Эль-Дабаа», которую возводит «Росатом».