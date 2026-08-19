Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную поддержку нуждающимся странам и людям. Об этом сообщает МИД республики.
«Руководствуясь принципами международной солидарности и гуманизма, Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную поддержку нуждающимся людям и странам, внося вклад в преодоление трудностей», – говорится в публикации ведомства в соцсети X, приуроченной к Всемирному дню гуманитарной помощи, который отмечается 19 августа.
19 avqust – Beynəlxalq Humanitar Yardım Günü kimi qeyd olunur.
Azərbaycan beynəlxalq həmrəylik və humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq ehtiyac içində olan insanlara və ölkələrə humanitar dəstək göstərməyə, çətinliklərin aradan qaldırılmasına töhfə verməyə davam edir. 🇦🇿… pic.twitter.com/xyFbPJBCFX
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 19, 2026