Премьер-министр Армении Никол Пашинян создал рабочую группу для изучения проблем самоубийств и неуставных отношений в вооруженных силах. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства Армении.

В состав рабочей группы вошли 11 представителей государственных и силовых структур.

В частности, в нее включены министры обороны, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, секретарь Совета безопасности, профильные заместители главы МВД, директора СНБ и Генеральной прокуратуры, а также начальник Военной полиции и другие должностные лица.

Ранее газета «Грапарак» сообщила, что в Армении планируют направлять женщин-военнослужащих на боевые позиции для укрепления порядка в воинских частях.