Два полицейских погибли, еще не менее 20 человек пострадали в результате удара российских беспилотников по Житомиру, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Российские войска нанесли по Житомиру удары беспилотниками типа «Бандероль». Одной из целей стало здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

После попадания беспилотников на четвертом этаже здания начался пожар, также загорелась кровля.

На месте удара работают спасатели, медики и сотрудники полиции. Они оказывают помощь пострадавшим, обеспечивают безопасность жителей и фиксируют последствия произошедшего.

Глава Нацполиции поблагодарил правоохранителей за выдержку и продолжение службы, а также выразил соболезнования семьям погибших коллег.