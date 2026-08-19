Москва получает от Израиля заверения в том, что сообщения о поставках израильского оружия Украине не соответствуют действительности, заявил «Интерфаксу» директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

«Что касается поставок израильского оружия киевскому режиму, то время от времени мы фиксируем подобные «вбросы». Оперативно обсуждаем их с израильской стороной по различным каналам и получаем заверения, что такого рода информация не соответствует действительности, а также подтверждения неизменности принципиальной позиции Западного Иерусалима по данному чувствительному вопросу», – сказал Кинщак.

Дипломат отметил, что украинский кризис и обострение ситуации на Ближнем Востоке сказались, в частности, на российско-израильских отношениях. При этом Израиль, «несмотря на мощное давление своих западных союзников, так и не подключился официально к антироссийским санкциям».

«При этом нужно отметить, что многие израильские экономоператоры из-за опасения вторичных рестрикций держат «низкий профиль» в двустороннем деловом взаимодействии», – добавил Кинщак.