Президент Сирии Ахмед аш-Шараа принял министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара, прибывшего в Дамаск с официальной делегацией. Об этом сообщила администрация сирийского президента по итогам встречи, состоявшейся во Дворце народа.

В переговорах также участвовал министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир.

Основное внимание стороны уделили укреплению двустороннего сотрудничества и партнерства в энергетической сфере.

Кроме того, участники встречи обсудили меры, направленные на развитие энергетического сектора и сохранение его стабильной работы.