Армения планирует в ближайшие пять лет углублять стратегическое партнерство с Европейским союзом и продолжить реализацию закона о запуске процесса вступления в ЕС. Об этом говорится в проекте программы деятельности правительства страны на 2026–2031 годы.

В документе также указано, что Армения продолжит сближать свои стандарты с требованиями ЕС в таких областях, как демократия, верховенство права, экономика, финансы, охрана окружающей среды и социальная защита.

Одной из задач на ближайшие годы станет завершение плана действий по либерализации визового режима. Это должно создать условия для отмены визовых требований для граждан Армении при поездках в страны Евросоюза.