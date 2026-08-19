Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке и положение вокруг Ормузского пролива, сообщают японские СМИ.

Стороны подчеркнули необходимость обеспечить свободное и безопасное судоходство через Ормузский пролив без возникновения дополнительных расходов.

Такаити высоко оценила усилия Анкары по содействию урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Она также заявила, что Япония намерена тесно взаимодействовать с международным сообществом и продолжать дипломатические усилия в этом направлении.

Кроме того, глава японского правительства выразила намерение Токио укреплять стратегическое партнерство с Турцией и расширять взаимодействие в сферах образования, безопасности и экономики.