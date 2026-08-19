МВД Грузии опровергло сообщения о въезде в страну 20 тыс. граждан России через КПП «Верхний Ларс» за последние сутки.

«С целью информированности общественности хотим разъяснить, что эта информация не соответствует действительности и служит распространению дезинформации отдельными заинтересованными лицами. Разъясняем, что по данным за последние 24 часа государственную границу Грузии через таможенно-пропускной пункт «Верхний Ларс» пересекли 7 880 граждан различных стран», – говорится в сообщении грузинского ведомства.

В МВД также сообщили, что за тот же период через «Верхний Ларс» из Грузии выехали 8 406 граждан различных стран.

«Призываем всех заинтересованных лиц воздерживаться от распространения непроверенной информации и различных данных в интерпретированной или искаженной форме», – отметили в министерстве.

Отметим, что «Верхний Ларс» является единственным сухопутным пунктом пропуска на грузино-российской границе.

16:39

Более 20 тысяч человек за сутки пересекли границу России с Грузией на фоне слухов о возможной новой волне мобилизации этой осенью, сообщила Федеральная таможенная служба вечером 18 августа.

В ФТС заявили, что «подобная динамика» наблюдается уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска Верхний Ларс проходили более 19 тысяч человек ежесуточно.

«Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет», — добавили в ведомстве.

По словам очевидцев, со стороны России на границе скопилась большая пробка. За два часа граждане проезжают примерно по 100 метров.