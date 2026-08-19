Генконсульство Ирана в индийском Хайдарабаде ответило на публикацию президента США Дональда Трампа об Ормузском проливе, представив Калифорнию как «новую территорию Исламской Республики Иран».

На странице генерального консульства Ирана в Хайдарабаде в социальной сети появилась карта США, на которой штат Калифорния обозначен как «новая территория Исламской Республики Иран».

Таким образом иранская сторона отреагировала на публикацию Трампа от 18 августа. Американский президент разместил карту, на которой Ормузский пролив был представлен как «новая территория США».