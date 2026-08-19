Багдад обратился к Тегерану с просьбой обеспечить особые условия для экспорта нефти через Ормузский пролив с учетом экономических интересов страны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы спикера парламента Ирака Хейбата аль-Халбуси по итогам его встречи с председателем парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом.

«Ирак относится к числу стран, наиболее пострадавших от обстоятельств и событий в регионе. Необходимо учитывать характер отношений между Ираком и Исламской Республикой Иран и предоставить Ираку особый режим в вопросе экспорта нефти через Ормузский пролив таким образом, чтобы сохранить его экономические интересы», – приводятся в заявлении слова аль-Халбуси.

Встреча состоялась в среду в Багдаде. Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, торгово-экономическое взаимодействие, связи между парламентами двух стран, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Галибаф подтвердил готовность Тегерана наращивать сотрудничество с Багдадом, прежде всего в торгово-экономической сфере. Глава иранского парламента также отметил заинтересованность в реализации соглашений, ранее заключенных между двумя странами.