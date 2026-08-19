КНДР предупредила Японию о «незамедлительном уничтожающем ударе» в случае военной экспансии Токио, заявила сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Е Чжон заявила, что КНДР внимательно отслеживает попытки «военной экспансии» Японии, рассматривая их как потенциальную долгосрочную угрозу для баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Если Япония попытается сделать неправильный выбор, то теперь она непосредственно подвергнется незамедлительному уничтожающему удару, после которого невозможно выжить», – заявила Ким Е Чжон.

По ее словам, военное руководство КНДР уже рассматривает меры по сдерживанию и нейтрализации угрозы со стороны Японии, а также возможность принятия еще более «жестких мер» в рамках военной стратегии.