Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения в Концепцию внешней политики республики на 2020–2030 годы. Из документа исключено положение, предусматривавшее за первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым пожизненное право выступать с инициативами по вопросам внешней политики.

Соответствующий указ Токаев подписал 14 августа 2026 года. Документ опубликован в информационно-правовой системе нормативных актов Казахстана.

Из базового принципа под названием «преемственность внешнеполитического курса Первого Президента – Елбасы Н. А. Назарбаева на новом этапе развития страны» исключили его фамилию и экс-титул Елбасы (лидер нации). Он закреплял за Назарбаевым, исходя из его «исторической миссии», право обращаться к народу, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны.

Изменения фактически исключают из действующей концепции специальную норму, сохранявшую за Назарбаевым отдельные полномочия в сфере государственной и внешней политики.