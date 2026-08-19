Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе в случае дальнейшей эскалации конфликта со стороны США. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на два источника, близких к иранским властям.

По их данным, Тегеран изучал возможность атак на американские объекты в Юго-Восточной Европе. Среди потенциальных целей рассматривалась авиабаза Безмер в Болгарии, которую США используют для дозаправки самолетов. Источники также упомянули Кипр, где расположена британская авиабаза. Кроме того, иранские власти рассматривали возможность атак на подводные оптоволоконные кабели в Ормузском проливе, утверждает FT.

Собеседники газеты заявили, что в случае нового витка конфликта Тегеран может расширить географию ударов за пределы Ближнего Востока. «Если США зайдут слишком далеко, Иран будет защищаться любой ценой, выйдет за пределы региона и нанесет удар по Европе», – сказал один из источников.

До этого Иран уже предпринимал попытки атаковать удаленные цели. В феврале США заявляли о запуске ракет в направлении базы Диего-Гарсия в Индийском океане, а в марте Турция сообщила о перехвате иранских баллистических ракет. В том же месяце беспилотник нанес удар по британской авиабазе на Кипре.

По словам источников FT, атака Ирана на американскую базу в Иордании в июле, в результате которой погибли трое военнослужащих США, стала наиболее точным дальним ударом Тегерана и продемонстрировала его способность поражать цели на значительном расстоянии.