Работники в Азербайджане могут официально устроиться на дополнительное место работы без получения разрешения у работодателя по основному месту занятости, если речь идет о работе после окончания основного рабочего времени. Об этом заявили в Государственной службе инспекции труда.

Согласно требованиям Трудового кодекса, работник может заниматься трудовой деятельностью по совместительству как в своей организации, так и у другого работодателя. При этом место работы по совместительству считается дополнительным местом работы.

Для оформления на дополнительную работу согласие основного работодателя не требуется, если сотрудник выполняет ее в свободное от основной работы время. Однако если работа по совместительству осуществляется в течение рабочего времени по основному месту работы, для этого уже необходимо согласие работодателя.

Продолжительность работы по совместительству определяется соглашением сторон, однако не может превышать половины нормальной продолжительности рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени при этом составляет не более 8 часов в день и 40 часов в неделю.

К работникам, занятым по совместительству, в целом применяются те же нормы трудового законодательства.

При этом существуют ограничения для отдельных категорий работников. Например, человек, работающий на основном месте во вредных или опасных условиях, не может работать по совместительству в аналогичных условиях.

Особые правила также действуют для несовершеннолетних, беременных женщин и некоторых других категорий работников с сокращенной продолжительностью рабочего времени.