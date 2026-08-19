Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана завершило оперативные мероприятия по задержанию участников организованной группы, которая через интернет-ресурсы организовывала незаконные азартные игры, управляемые из-за рубежа.

В рамках совместной операции киберполиции и правоохранительных органов Грузии в этой стране был задержан и доставлен в Азербайджан разыскиваемый руководитель преступной группы — Алиев Анар Ислам оглу, известный под псевдонимом «Anar007». Его обвиняют в организации незаконных азартных игр под названиями «Martin» и других, связанных с платформой «chc.play».

По данным следствия, Анар Алиев создал организованную группу и привлекал граждан Азербайджана к участию в незаконных букмекерских и казино-играх, которые организовывались в зарубежных странах. Участников группы он размещал в арендованных домах в Тбилиси и других городах, где они занимались организацией онлайн-казино и азартных игр.

В ходе операции были задержаны и привлечены к следствию другие участники группы — Ашраф Гасанзаде, Сеймуp Нурлуллаев, Этибар Султанов, Рашад Рзазаде, Шаргин Алиев и Анар Сурадж оглу Алиев.

Следствие установило, что они по поручению руководителя группы обеспечивали работу онлайн-казино местными номерами мобильных операторов, банковскими картами и другим техническим оборудованием.

Кроме того, задержанные обналичивали средства, полученные от онлайн-казино, и переводили их в криптовалюте на счета, принадлежащие Анару Алиеву. В ходе расследования также было доказано, что часть денежных средств, полученных незаконным путём, легализовывалась посредством приобретения движимого и недвижимого имущества.

При задержании у участников группы были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств многочисленные электронные носители, банковские карты и другие предметы.

Задержанным в Главном управлении были предъявлены обвинения, после чего они привлечены к уголовной ответственности. По решению суда в отношении Анара Алиева и Шаргина Алиева избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия в отношении других лиц, причастных к указанной незаконной деятельности, продолжаются.

МВД Азербайджана вновь призвало граждан не участвовать в незаконных казино и азартных играх, подчеркнув, что не только организация незаконных казино, но и участие в таких играх влечёт юридическую ответственность.