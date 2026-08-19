Армения намерена в ближайшие пять лет активизировать двустороннюю торговлю с Азербайджаном в рамках работы по укреплению и институционализации мира, говорится в проекте программы правительства страны.

«В целях институционализации и укрепления мира Правительство продолжит работу по подписанию и ратификации соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой», продолжению работ по делимитации и демаркации государственной границы с Азербайджаном, а также по активизации контактов между гражданскими обществами, деловыми кругами Армении и Азербайджана и двусторонней торговли», – говорится в документе.

Проект программы правительства Армении на 2026–2031 годы включен в повестку заседания кабмина и опубликован на официальном сайте.