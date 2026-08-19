КНДР не придает значения решению США и Южной Кореи вдвое сократить масштаб совместных военных учений, заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

«Что касается сокращения совместных военных учений США и Южной Кореи, о котором несколько дней назад внезапно объявил президент США (Дональд Трамп – ред.), то мы не считаем это даже достойным комментария и совершенно этим не интересуемся», – цитирует Ким Е Чжон Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Она отметила, что уменьшение масштабов либо продолжительности маневров не меняет их провокационного и наступательного характера. По ее словам, Пхеньян рассматривает не отдельные параметры учений, а сам факт продолжения совместных военных мероприятий США и Южной Кореи.