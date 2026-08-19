Азербайджанский борец греко-римского стиля Айхан Джавадов (60 кг) завоевал золотую медаль чемпионата мира U-20, который проходит в столице Словакии Братиславе, сообщает Report.

В решающей схватке Джавадов встретился с представителем Узбекистана Достонбеком Ориповым.

В первой части поединка азербайджанский спортсмен провел прием на четыре балла, что в итоге стало определяющим. Джавадов одержал победу со счетом 4:1, вновь завоевал титул чемпиона мира и второй год подряд стал лучшим в своей возрастной категории.

В весовой категории до 82 кг Эльмин Алиев боролся за бронзовую медаль с турком Исмаилом Береком. Азербайджанец с первых минут захватил инициативу и не позволил сопернику изменить ход встречи. Победа со счетом 7:1 принесла Алиеву бронзовую награду.

Захра Керимзаде (72 кг) в схватке за третье место уступила представительнице России Лилиане Казминой, проиграв туше. По итогам турнира азербайджанская спортсменка заняла пятое место.

Таким образом, сборная Азербайджана довела число медалей на чемпионате мира до пяти – ранее Джавидан Нехметов (77 кг) стал серебряным призером, а Эмин Джавадлы (55 кг) и Турал Ахмедов (63 кг) завоевали бронзовые медали.