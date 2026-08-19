Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) обнаружили в фарше шашлычной «Ибрагим Татлышиш» в Баку ДНК лошади, после чего деятельность заведения приостановили. Об этом сообщили в АПБА.

Сотрудники ведомства провели проверку заведения на улице Э. Гулиева в Насиминском районе Баку. В ходе инспекции представители шашлычной не смогли предоставить сопроводительные документы на мясо, использовавшееся для приготовления блюд.

Лабораторное исследование образцов фарша подтвердило наличие ДНК лошади. Кроме того, специалисты установили нарушения санитарно-технических и санитарно-гигиенических требований, а также отсутствие системы отслеживания продукции.

В отношении владельца шашлычной Агаисы Набиева составили административный протокол. Работа заведения приостановлена до устранения нарушений.

Ранее, в мае 2025 года, Набиев уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.