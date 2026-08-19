Правительство Венесуэлы ни разу не упомянуло об освобождении находящегося в заключении бывшего президента Николаса Мадуро в ходе почти двухнедельных переговоров с оппозицией в этом месяце. Это стало самым явным свидетельством того, что режим фактически оставил его на волю американского правосудия, пишет Financial Times (FT).

В январе исполняющая обязанности президента Делси Родригес назвала захват американскими силами Мадуро и его супруги Силии Флорес и их вывоз из страны актом «подлой агрессии». Ее брат, возглавляющий парламент Венесуэлы, заявлял, что власти «не успокоятся», пока Мадуро не будет освобожден из тюрьмы в Бруклине, где ему предъявлены обвинения в наркотрафике.

Однако поддерживаемое США правительство Родригес удивило оппозицию тем, что даже не подняло этот вопрос ни на одной из пяти переговорных встреч, завершившихся на прошлой неделе. Об этом Financial Times рассказали несколько участников переговоров.

«Мадуро и Флорес за столом переговоров просто не существуют, — заявил один из представителей оппозиции. — Их стерли из истории».

Американское правительство поддерживает Родригес, которая при Мадуро занимала пост вице-президента, с тех пор как 3 января американские спецназовцы захватили авторитарного лидера в ходе дерзкой ночной операции. В ответ Родригес открыла огромные природные ресурсы страны для иностранных инвесторов, предоставив американским компаниям доступ к нефтяным запасам Венесуэлы.

Первый раунд переговоров с оппозицией должен был привести к согласованию шагов по проведению новых президентских выборов, однако конкретных результатов оказалось немного.

Основное внимание стороны уделили вопросу финансирования восстановления страны после разрушительных июньских землетрясений, потребовав возвращения золотых слитков стоимостью около $4 млрд, хранящихся в хранилищах Банка Англии. Стороны также договорились начать работу над реформированием судебной системы.

После завершения переговоров власти заявили об освобождении 131 политического заключенного. Однако правозащитная организация Foro Penal сообщила, что смогла подтвердить освобождение как минимум 78 человек.

Но для Мадуро, которого убежденная сторонница революционного социализма Родригес когда-то называла «единственным и неповторимым» президентом Венесуэлы, подобный исход, судя по всему, не рассматривается, отмечают аналитики.

С точки зрения правительства, «его судьба уже решена», считает венесуэльский аналитик и консультант Эдвард Родригес.

«Они позволят судебному процессу идти своим чередом, сосредоточившись на своей единственной приоритетной задаче — выживании», — сказал он.

Сразу после захвата Мадуро Родригес довольно жестко требовала его освобождения, одновременно укрепляя поддержку со стороны сторонников жесткой линии в силовых структурах. Однако с тех пор она заменила высшее военное руководство своими сторонниками, а влиятельный руководитель силового блока Диосдадо Кабельо также неожиданно пошел на сближение с Вашингтоном.

В январе в городах по всей Венесуэле появились плакаты и билборды с требованиями освободить Мадуро и Флорес. С тех пор многие из них были демонтированы. Нарисованные еще до ареста Мадуро муралы в его поддержку закрасили. В Каракасе осталось лишь несколько огромных портретов свергнутого президента и его супруги.

Родригес, чьи краткие и сдержанные публичные выступления резко контрастируют с пространными, эмоциональными речами Мадуро, теперь редко упоминает своего бывшего руководителя. Не сделала она этого и в выступлении после завершения переговоров на прошлой неделе.

Тем не менее Мадуро, которого покойный президент Уго Чавес лично выбрал своим преемником и продолжателем революционно-социалистического проекта, по-прежнему пользуется поддержкой наиболее убежденных чавистов — сторонников основанного Чавесом движения.

«Я не согласен с этими переговорами, потому что нельзя позволять Трампу и дальше диктовать нам свои условия, в то время как в соглашении даже не упоминается похищенный президент», — заявил Рикардо Гарсия, рядовой сторонник чавизма. Как и многие убежденные сторонники Мадуро, он считает, что президента предали люди из его ближайшего окружения и фактически передали американским силам.

Переговоры вызвали споры и в рядах оппозиции — в частности, из-за того, что от процесса была отстранена ее наиболее популярная лидер, лауреат Нобелевской премии Мария Корина Мачадо.

Правительство Венесуэлы не ответило на запрос о комментарии.