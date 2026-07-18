Член Исполнительного комитета Федерации шахмат Азербайджана Сархан Гашимов избран вице-президентом Европейского шахматного союза.

Выборы руководящего состава Европейского шахматного союза состоялись в Румынии.

Действующий глава организации Зураб Азмайпарашвили по итогам голосования был переизбран президентом на новый четырехлетний срок.

После этого участники генеральной ассамблеи избрали вице-президентов. Член Исполнительного комитета Федерации шахмат Азербайджана Сархан Гашимов получил 34 голоса и вошел в число трех вице-президентов союза.

В работе ассамблеи в качестве гостя также принял участие президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент Международной шахматной федерации Махир Мамедов.