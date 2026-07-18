Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал запрос школы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на грант в размере 24,1 млн рублей (около 510 тыс. манатов) для ледового шоу.

Его слова приводит «Советский спорт».

«Плющенко — известный фигурист, тренер, владелец школы, но он отправляет своего ребенка выступать за чужую страну и одновременно обращается к государству: «Дайте грант». Вот это удивительно», — сказал депутат.

Свищев призвал тщательно изучить данный вопрос, прежде чем решать судьбу гранта.