Факт нарушения Соединенными Штатами меморандума с Ираном свидетельствует о ненадежности подписи американского президента, заявил верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи.

«Очередное нарушение договоренностей меморандума о взаимопонимании со стороны США, подписанного между президентами Ирана и США, еще раз доказало всем, насколько ничтожна и недействительна подпись американского президента, а также подтвердило, что запугивание, тирания и варварство являются неотъемлемой частью американской идеологии и политики», – написал Хаменеи в своем послании. Оно опубликовано в Telegram-канале иранского лидера.

По его словам, Иран и «ось сопротивления» подготовили «незабываемый урок» для Вашингтона, который стремится развязать войну против Тегерана и в дальнейшем понесет за это еще большие издержки.