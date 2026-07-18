Администрация президента США Дональда Трампа предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии самостоятельно обогащать уран без введения международных гарантий, направленных на предотвращение разработки ядерного оружия, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники и документы.

Как отмечают опрошенные телеканалом эксперты, реализация такого соглашения может открыть Королевеству путь к созданию ядерного оружия, если оно не будет сопровождаться жесткими международными гарантиями. При этом наследный принц королевства Мухаммед бен Салман ранее заявлял, что Эр-Рияд создаст собственное ядерное оружие, если аналогичный арсенал появится у Ирана.

По данным четырех источников телеканала, документ получил название «Соглашение 123». Он предусматривает сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики, а также заключение соглашения о гарантиях. При этом, как утверждают собеседники CNN, документ до сих пор не внесен на рассмотрение Конгресса США, хотя такая процедура предусмотрена американским законодательством.

В октябре 2025 года стороны объявили о завершении переговоров по соглашению о сотрудничестве.

«Мы достигли соглашения о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Вместе, посредством двусторонних соглашений о гарантиях, мы хотим расширить наше партнерство, предоставить Саудовской Аравии американские ядерные технологии и твердо придерживаться принципов нераспространения», – заявил тогда министр энергетики Крис Райт.

Соглашение определяет базовую правовую основу, позволяющую американским компаниям поставлять ядерные материалы и технологии для гражданской ядерной программы страны-получателя. Вместе с тем CNN отмечает, что подобные поставки требуют дополнительной проверки, поэтому документ сам по себе не означает окончательного решения о передаче Эр-Рияду чувствительных технологий и материалов.

Телеканал напоминает, что для создания ядерного оружия могут использоваться два основных пути – обогащение урана и переработка плутония. Большинство государств, эксплуатирующих атомные реакторы, закупают обогащенный уран у США или России, получая его в герметичных партиях под международным контролем.

Согласно документам, с которыми ознакомился CNN, проект соглашения не обязывает Саудовскую Аравию присоединяться к стандартному соглашению МАГАТЭ о расширенных гарантиях ядерной безопасности.