Президент США Дональд Трамп высоко оценил игру капитанов сборных Аргентины, Португалии и Англии — Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Гарри Кейна — накануне финала чемпионата мира.

Выступая в Trump Tower на Манхэттене на мероприятии с участием президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, американский лидер отдельно отметил выступление Лионеля Месси. «Как же хорош Месси. Он стал автором хет-трика в Канзас-Сити, а хет-трик, как я понимаю, — это нечто очень редкое», — заявил Трамп.

Глава Белого дома также подчеркнул, что великие футболисты обладают особым талантом с рождения.

«Великие игроки рождаются с особенным даром. Я знаю, что Роналду — один из них, я знаком с ним, он отличный человек», — сказал президент США.

Кроме того, Трамп похвалил капитана сборной Англии Гарри Кейна, отметив, что знаком с ним по совместной игре в гольф. «В Англии также есть отличный игрок, с которым я играю в гольф. Это Гарри Кейн, он фантастически проявил себя. Думаю, было ошибкой ставить его в защиту», — добавил американский лидер.

Финальный матч чемпионата мира состоится 19 июля в американском штате Нью-Джерси. В решающей встрече действующий чемпион мира — сборная Аргентины — сыграет против команды Испании. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп лично вручит трофей победителю турнира.