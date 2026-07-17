Азербайджан увеличил свой коэффициент в рейтинге УЕФА благодаря успешному выступлению отечественных клубов в ответных матчах первого квалификационного раунда еврокубков.

ФК «Карабах» в матче Лиги Европы на выезде разгромил исландский «Вестри» со счетом 3:0, а ФК «Зиря» в рамках Лиги конференций с аналогичным счетом обыграл грузинское «Торпедо».

Обе победы принесли Азербайджану 0,500 балла, благодаря чему общий коэффициент страны в текущем еврокубковом сезоне достиг 1,500.

В обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА Азербайджан с показателем 20,062 занимает 26-е место. На 25-й позиции располагается Израиль с коэффициентом 20,750, а 27-е место занимает Болгария — 18,562.

Лидером рейтинга коэффициентов УЕФА остается Англия, коэффициент которой составляет 101,852.