Вооруженные силы Соединенных Штатов планируют провести казни военных впервые за более чем полвека. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на внутренний документ Сухопутных войск страны.

«Армия готовится привести в исполнение смертный приговор четырем приговоренным к смертной казни служащим, если президент отдаст соответствующий приказ»,— говорится в сообщении.

План под кодовым названием «Решительное правосудие» разослали для внутреннего пользования в феврале этого года. Он касается подготовки к высшей мере наказания американцев, осужденных за убийства и изнасилования, в тюрьме в городе Терре-Хот, штат Индиана.

Нескольким подразделениям армии США поручили обеспечить исполнение приказа, если он последует, не позднее 150 дней с даты одобрения смертных приговоров американским президентом Дональдом Трампом. В последний раз, в 1961 году, к высшей мере наказания в Соединенных Штатах приговорили рядового Джона Беннетта за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии.

В апреле Минюст США отменил мораторий на федеральные казни и вернул расстрел в список способов приведения в исполнение наказаний за самые тяжкие федеральные преступления. Решение стало результатом распоряжения господина Трампа, сделанного им в первый же день второго президентского срока.