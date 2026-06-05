В Азербайджане в 2025 году зарегистрирован 2 681 развод среди супругов, состоявших в браке 20 и более лет.

Об этом сообщили в Государственном комитете по статистике, передает Report.

Согласно данным ведомства, на протяжении последних трех лет наибольшее число разводов приходится на браки продолжительностью от 10 до 19 лет.

Так, в 2025 году в стране было зарегистрировано 20 675 разводов. Из них 7 354 пришлись на браки длительностью 10–19 лет, 5 795 — на браки до 5 лет, 4 845 — от 5 до 9 лет, а 2 681 — на союзы продолжительностью более 20 лет.

В 2024 году общее число разводов составило 21 384. Из них 7 768 — после 10–19 лет брака, 5 715 — до 5 лет, 5 347 — от 5 до 9 лет, и 2 554 — после 20 и более лет совместной жизни.

В 2023 году в Азербайджане было зарегистрировано 21 688 разводов, в том числе 7 735 — среди пар, проживших вместе 10-19 лет, 5 814 — до 5 лет, 5 805 — от 5 до 9 лет, и 2 334 — после 20 лет брака.