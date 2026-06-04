Канада могла бы стать новым членом Европейского союза (ЕС). На это указал президент Финляндии Александр Стубб, передает американское издание CNBC.

«Разве не было бы замечательно, если бы Канада стала 28-м государством Европейского союза, а не 51-м штатом США?» — задался он вопросом.

По мнению финского лидера, Евросоюзу необходимо «мыслить масштабно» и заявить о себе на международной арене. Именно поэтому необходимо думать о новых волнах расширения, чтобы количество членов ЕС возросло до 40.

Среди потенциальных кандидатов на вступление помимо Канады Александр Стубб назвал Турцию, Норвегию, Исландию, страны Западных Балкан, а также Украину, Молдову и Грузию. Кроме того, он допустил и возвращение в Евросоюз Великобритании, покинувшей объединение в 2020 году.