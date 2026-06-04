В Азербайджане предлагается установить государственные пошлины, связанные с регистрацией, техосмотром и получением водительских прав для мопедов.

Соответствующие изменения в закон «О государственной пошлине» обсуждались на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту техосмотр мопеда будет стоить 15 манатов, регистрация — 10 манатов, выдача госномеров — 15 манатов, экзамен на получение водительских прав для управления мопедом — 40 манатов, повторный экзамен — 20 манатов.

Кроме того, за выдачу или замену водительского удостоверения для управления мопедом, а также за выдачу регистрационного свидетельства предлагается установить отдельную пошлину в размере 30 манатов.