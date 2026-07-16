Футболисты бакинской «Зири» разгромили на выезде кутаисское «Торпедо» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.



Матч, прошедший в Грузии, завершился победой бакинского клуба со счетом 3:0.

Счет на 25-й минуте открыл нападающий «Зиря» Эрен Айдын. На 39-й минуте преимущество гостей удвоил Амин Сейдиев, а на 70-й минуте Айдын оформил дубль, установив окончательный счет встречи.

По сумме двух матчей (в первой игре «Зиря» также победила со счетом 3:0) команда Рашада Садыгова вышла во II квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с эстонским «Пайде».