Государственное морское и портовое агентство Азербайджана обратилось к азербайджанским морякам с призывом учитывать повышенные риски безопасности при работе в бассейнах Черного и Азовского морей, а также в Ормузском проливе и Персидском заливе.

Как сообщили в ведомстве, перед согласием на рейсы в районы вооруженных конфликтов или активных боевых действий морякам рекомендуется тщательно оценивать возможные угрозы, следовать официальным предупреждениям компетентных органов и, по возможности, отказываться от подобных маршрутов.

В агентстве подчеркнули, что глубоко потрясены сообщениями о гибели азербайджанских моряков, работавших в последние месяцы на судах под иностранными флагами.

Ведомство также призвало судоходные компании и профильные организации ставить безопасность экипажей в приоритет, принимать необходимые меры защиты и по возможности не направлять суда в районы с высоким уровнем военной опасности.

«Призываем всех азербайджанских моряков проявлять максимальную осторожность, заботиться о собственной безопасности и безопасности своих семей, а также держаться подальше от зон боевых действий», — говорится в заявлении.