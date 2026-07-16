Министр иностранных дел Украины Сибига допустил, что переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным по урегулированию российско-украинского конфликта могли бы пройти в Турции.

«Анкара заслуженно входит в число ведущих дипломатических центров мира. Ее вклад в создание «зернового коридора» в начале конфликта сложно переоценить — это наглядное подтверждение способности Турции выступать в роли эффективного посредника. С учетом этого Анкара представляется одной из наиболее уместных площадок для потенциальной встречи глав государств», — подчеркнул Сибига.

По его словам, Киев с интересом рассматривает подобную возможность и благодарна турецкой стороне за готовность взять на себя столь ответственную организационную задачу.