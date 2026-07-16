Декоративные элементы потолка обрушились на платформе станции наземного метро «Турон» в Ташкенте, пострадали два пассажира. Об этом сообщают СМИ Узбекистана со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

«16 июля на 13-й станции наземной линии метро «Турон» произошло частичное обрушение декоративных облицовочных элементов потолка на платформу. В результате происшествия два пассажира получили легкие телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Специалисты метрополитена совместно с профильными организациями приступили к визуальному и техническому обследованию конструкций.

По итогам проверки будет дана оценка их состоянию и определены необходимые меры.