Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тертерском районе Азербайджана. Об этом сообщили в МЧС республики.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Тезекенд.

По предварительной информации, столкнулись легковой автомобиль Mercedes и грузовик MAN. После удара тела двух погибших оказались заблокированы в искореженном легковом автомобиле.

К месту аварии прибыли сотрудники Карабахского регионального центра МЧС Азербайджана. С помощью специального оборудования они извлекли из машины тела жителей села Гарагоюнлу Бардинского района Ахмедова Адиля (1962 года рождения) и Амировой Эльзы (1973 года рождения).

По факту ДТП проводится расследование.