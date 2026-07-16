Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы во взаимодействии между военным руководством и Министерством обороны существуют «на разных уровнях» и касаются не только личного конфликта между Михаилом Федоровым и Александром Сырским.

«Я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли. И в этом проблема не только сторон, но и моя… Не может быть так, что кто-то один побеждает, а кто-то один отвечает. Вместе побеждаем и вместе отвечаем»— сказал он, впервые публично комментируя конфликт Министерства обороны и Генштаба ВСУ.