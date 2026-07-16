Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило об обнаружении тела капитана гражданского торгового судна Atlas Bey Самеда Насруллаева, погибшего в результате атаки беспилотника вблизи берегов Одессы.

После завершения необходимых процедур тело погибшего будет направлено в Баку.

В МИД Азербайджана выразили глубокие соболезнования родным и близким капитана судна.

Напомним, 14 июля гражданское торговое судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime, подверглось атаке беспилотника у побережья Одессы. На борту находились 11 граждан Азербайджана. Десять членов экипажа — граждане Азербайджана — были доставлены на берег в Одессе, капитан судна пропал.

Ранее МИД Азербайджана вновь рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок и работы в районах, где продолжаются боевые действия или сохраняется нестабильность в сфере безопасности.