Бойцы Центра специального назначения (ЦСН) «Омега» Национальной гвардии Украины (НГУ) уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме «Саки» в оккупированном Крыму, заявил командующий НГУ Александр Пивненко. Об этом пишет УНИАН.

По его словам, операцию провели боевые водолазы ЦСН «Омега». Он добавил, что подразделение подтвердило способность наносить высокоточные удары по приоритетным целям в глубоком тылу противника.

«После обнаружения актуальной цели было проведено тщательное планирование операции. В момент, когда самолет готовился к боевому вылету для нанесения очередных ударов по территории Украины, ударные беспилотники «Омеги» поразили цель», — рассказал командующий НГУ.

Он также указал, что первый беспилотник поразил носовую часть бомбардировщика, после чего второй БПЛА нанес повторный удар в район топливных баков, в результате чего самолет был окончательно уничтожен.