Министерство иностранных дел Ирана призвало страны Ближнего Востока, на территории которых размещены американские военные базы, не допустить использования их для нанесения ударов по исламской республике.

«Иран настоятельно призывает соседние государства южного побережья Персидского залива немедленно воспрепятствовать использованию агрессорами своей территории, а также сухопутной, морской и воздушной инфраструктуры для осуществления нападений на Иран, чтобы предотвратить продолжение и расширение войны в регионе», – говорится в заявлении иранского дипведомства.

В МИД Ирана подчеркнули, что Тегеран не испытывает «вражды или неприязни ни к одному из своих соседей и государств региона». Ведомство также заявило, что единственным путем к достижению мира в регионе остается «взаимопонимание и сотрудничество между странами региона без иностранного военного присутствия и без вмешательства США».