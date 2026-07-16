В Агдашском районе Азербайджана введена в эксплуатацию новая система централизованного питьевого водоснабжения в селе Пирайир. Проект реализован в рамках продолжающейся работы по улучшению водной инфраструктуры в регионах страны.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Хайям Мамедов, глава Исполнительной власти Агдашского района Орхан Гусейнзаде, депутат Милли Меджлиса Сахиб Алиев, представители агентства и местные жители.

Как было отмечено на мероприятии, развитие систем питьевого и оросительного водоснабжения остается одним из приоритетов государственной политики, а реализация подобных проектов способствует устойчивому развитию регионов и повышению качества жизни населения.

Для создания централизованной системы водоснабжения в селе Пирайир было выполнено подключение к магистральному водопроводу, обеспечивающему водой поселок Ляки и село Нехрехалил. В населенном пункте построено 8,5 км новой распределительной сети, к которой подключены 194 жилых дома. Все абоненты оснащены индивидуальными счетчиками воды.

Новая система обеспечит питьевой водой 723 жителей села, полностью покрывая суточную потребность населенного пункта в объеме 140 кубометров.

В Государственном агентстве водных ресурсов сообщили, что в 2026–2027 годах планируется расширение системы водоснабжения в поселке Ляки и селе Нехрехалил, а также разработка проектов строительства новых систем водоснабжения в селах Голгяти и Ениджа. Кроме того, уже подготовлена проектно-сметная документация для создания новых систем водоснабжения в селах Бинелер, Давудлу, Джардам и Котанарх.