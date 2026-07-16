Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом перспективы мирного урегулирования конфликта, развитие двусторонних отношений и реализацию соглашения о зоне свободной торговли. Об этом сообщил украинский лидер.

«Встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и отметил его орденом «За заслуги» II степени. Благодарен Турции и министру лично за работу по приближению мира (в российско-украинском конфликте – ред.)», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский президент сообщил, что стороны обменялись мнениями о текущем состоянии дипломатического процесса и обсудили возможные шаги, которые могли бы придать дополнительный импульс усилиям по достижению мира.

«Я также проинформировал министра о ситуации на поле боя, а он рассказал о своих дипломатических контактах на различных уровнях. Конечно, обсудили также двусторонние отношения и реализацию соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Рассчитываем, что товарооборот между нашими государствами будет только увеличиваться. Благодарю за визит и готовность сотрудничать и приближать мир», – отметил Зеленский.