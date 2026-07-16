Три государственные нефтяные компании Индии, к которым Россия обратилась с просьбой увеличить поставки бензина, сообщили об отсутствии дополнительных объемов топлива для экспорта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в индийских нефтеперерабатывающих компаниях.

По данным собеседников агентства, запросы на дополнительные поставки направили «Роснефть» и «Газпром нефть», поставляющие нефть на индийский рынок. Уточняется, что российские компании обратились как к частным, так и к государственным индийским НПЗ. Среди крупнейших государственных предприятий – Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum.

В настоящее время в Россию направляются только две партии индийского бензина. Обе отправила компания Nayara Energy, 49% акций которой принадлежит «Роснефти».

Всего Индия должна поставить России менее 100 тыс. тонн бензина. При этом по оценке Energy Intelligence, дефицит нефтепродуктов на российском рынке составляет 400–600 тыс. тонн в месяц. Около половины этого объема покрывается за счет импорта из Беларуси и Казахстана.

По данным Reuters, белорусские НПЗ поставляют в Россию 5–6 тыс. тонн бензина в сутки. Казахстан также согласился направить 50 тыс. тонн топлива в рамках гуманитарной помощи.